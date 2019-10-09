РИАМО (КОРОЛЕВ) – 9 окт. Не имеющие срока действия удостоверения многодетной матери и многодетного отца старого образца подлежат замене, многодетные семьи Королева могут получить удостоверения нового образца, говорится в сообщении министерства социального развития Московской области.

По закону многодетной семьей считаются лица, состоящие в браке и имеющие троих и более детей до 18 лет, а также достигших совершеннолетия одного или нескольких детей при условии, что они обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет. Удостоверение многодетной семьи выдается одно на семью при условии, что все члены семьи имеют регистрацию по месту жительства на территории Подмосковья.

«Подлежат замене удостоверения многодетной матери и многодетного отца старого образца, выданные ранее. Многодетным семьям, имеющим на руках удостоверения многодетной матери и многодетного отца белого цвета, не имеющие срока действия (те, в которых отсутствуют строки «действительно до…»), необходимо обратиться за получением удостоверения многодетной семьи нового образца, при этом недействительные удостоверения необходимо сдать», – говорится в сообщении.

Внимание многодетных семей обращают на то, что ранее выданные удостоверения многодетной матери и многодетного отца белого цвета со сроком действия (те, в которых присутствуют строки «действительно до…») заменять не нужно, они действительны.

Заявление о выдаче (продлении срока действия) удостоверения многодетной семьи можно подать через портал госуслуг. Телефон для справок: 8(495)511-55-25, 8(495)512-90-79. Телефон горячей линии: 8(495)511-87-83, с 8:00 до 20:00. Необходимо предоставить паспорта супругов, свидетельство о заключении брака, фотографии и другие документы.