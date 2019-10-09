РИАМО – 9 окт. В поселке Озерецкий СНТ «Малиновка» Орехово-Зуевского городского округа был обнаружен труп мужчины 1963 года рождения, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Преступление было совершено 8 октября.

«У погибшего ножевое ранение брюшной полости. За совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел житель Орехово-Зуева 1964 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Мужчины поссорились во время застолья. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».