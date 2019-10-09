РИАМО – 9 окт. Умер вице-президент Федерации самолетного спорта РФ Борис Ракитин, ему было 77 лет, сообщается на портале Федерации самолетного спорта России.

«Многие яркие страницы в истории высшего пилотажа на спортивных самолетах были написаны с участием Ракитина», – говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что Ракитина назначили руководителем тематики спортивных самолетов в ОКБ Сухого в мае 1984 года.

«Федерация самолетного спорта России и сборная команда России по высшему пилотажу глубоко скорбит и выражает свои соболезнования близким Бориса Владимировича», – дополняется в сообщении.

Ракитин являлся кандидатом в мастера спорта, он был участником чемпионатов СССР по планерному спорту в 1967-1971 годах.