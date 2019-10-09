РИАМО - 9 окт. Жители столицы через офисы «Мои документы» в Главное архивное управление город передали свыше 5,4 тысячи материалов и личных вещей участников Великой Отечественной войны, среди которых дневники солдат, военные фотографии, предметы одежды и быта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект «Москва — с заботой об истории» стартовал 9 апреля этого года. Цель акции — сохранить память о героях войны для следующих поколений, увековечить историю людей, подаривших будущим поколениям мирное небо над головой. В рамках проекта москвичи передают памятные вещи на хранение в архив, где их при необходимости даже реставрируют

«С согласия горожан памятные вещи, переданные в Главархив, используются в различных проектах, связанных с сохранением истории Великой Отечественной войны. Они становятся экспонатами тематических выставок, интегрируются в образовательный процесс», - отмечается в сообщении.

Передать вещи и документы участников Великой Отечественной войны на хранение в Главархив можно во всех районных центрах госуслуг «Мои документы» с 08:00 до 20:00, во флагманских офисах ЦАО и ЮЗАО, а также во Дворце госуслуг на ВДНХ с 10:00 до 22:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

На основе собранных материалов в офисах «Мои документы» также запущен выставочный культурно-просветительский проект «Город великих людей». В 20 центрах госуслуг посетители могут увидеть фотографии и письма из семейных архивов москвичей, а также послушать аудиоспектакль «Четыре года разлуки», который был создан на основе писем солдата Владимира Гольдштейна. Также в центрах показывают видеоролики «Москва — с заботой об истории» с участием жителей, чьи вещи и документы стали экспонатами выставки.

Проект «Москва — с заботой об истории» высоко оценили участники «Активного гражданина». Более 100 тысяч горожан высказали свое мнение, из них более 84% поставили максимальный балл. Инициатива получила среднюю оценку 4,7.