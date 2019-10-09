РИАМО - 9 окт. В Москве на территории 139 парковых и скверах с начала нынешнего года обновили и установили почти 280 детских площадок, приспособленных для детей разных возрастов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, например, на территории усадьбы Люблино во время благоустройства установили шесть детских площадок для детей до шести лет. При этом некоторые комплексы подойдут для ребят старшего возраста. Одна из площадок оборудована специально для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

«По просьбам местных жителей их сделали в непосредственной близости от жилых домов. Причем после проведенных работ количество игровых зон увеличилось с четырех до шести. Среди них следует отметить одну площадку, на которой установлен необычный игровой комплекс. Он будет интересен детям всех возрастов — это большая интерактивная арка, в которую встроено 10 разнообразных игр», - отмечается в материале.

В Детском Черкизовском парке в рамках благоустройства две игровые зоны полностью реконструировали, а на третьей заменили основание и покрытие. Также обустроены площадки в сквере на Краснобогатырской улице, в Яблоневом саду, парке Победы в Зеленограде и многих других зонах отдыха.

Всего до конца года в Москве создадут и обновят 318 детских площадок. Работы ведутся в рамках благоустройства 161 парковой и озелененной территории, а также на водных объектов. Для сравнения, в 2016 году обновили и обустроили всего 130 детских площадок, в 2017 году — 174 площадки, в 2018 году — 168 площадок.