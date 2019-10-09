РИАМО - 9 окт. В 2019 году количество шлагбаумов и заборов, которые самовольно устанавливают москвичи во дворах жилых домов, снизилось в два раза, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня мы наблюдаем положительные результаты работы, связанной с профилактикой правонарушений. В столице стали реже устанавливать незаконные ограждающие устройства – шлагбаумы и заборы. С начала 2019 года количество фактов самовольного ограничения доступа на земельные участки общего пользования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось в два раза», – сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

В 2018 году лидером по количеству незаконных ограждений был Центральный административный округ. В нем зафиксировали 32 нарушения. В Юго-Восточном округе нарушений было 27, в Западном – 25. В этом году ситуация изменилась: Центральный округ переместился на четвертое место, а больше всего фактов самовольного ограничения доступа зафиксировано в Юго-Восточном (22), Восточном (15) и Юго-Западном (14) округах.

В минувшем году к административной ответственности за незаконные ограждения привлекли 186 нарушителей, а в 2019-м – 89. Сумма штрафов превысила 4 миллиона рублей.

На сайте напоминается, что для согласования установки какого-либо ограждения на внутридворовой территории необходимо провести общее собрание, получить одобрение совета муниципальных депутатов, а также представить технический проект.