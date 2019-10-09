РИАМО - 9 окт. Подмосковные полицейские задержали двоих москвичей, подозреваемых в серии краж автомобилей корейского производства на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Злоумышленники с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похитили иномарку, припаркованную возле одного из домов по улице Тихонравова в Королеве. Полицейские в течение суток установили и задержали подозреваемых на территории Сергиево-Посадского городского округа.

«Задержаны двое жителей Москвы в возрасте 37 и 42 лет, один из них ранее судим. Установлена их причастность к совершению еще одной кражи автомобиля на территории Дмитровского городского округа», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

При обыске гаража, принадлежащего одному из мужчин в городе Пересвет, оперативники обнаружили и изъяли два блока управления, глушитель сигнала и два ранее похищенных автомобиля, которые возвращены законным владельцам.

Общая сумма ущерба от совершенных преступлений составила более 1,6 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела, подозреваемых заключили под стражу.