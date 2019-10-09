РИАМО – 9 окт. Услуга «Яндекс.Такси» по доставке посылок в полном объеме заработает до конца 2019 года, выполнять доставку посылок будут лучшие водители, сообщил РИАМО директор по стратегическим проектам «Яндекс.Такси» Петр Диденко.

Москва ранее была выбрана первым регионом для тестирования этой услуги.

«Сейчас видно, что это востребованная и эффективная вещь. Сейчас мы проводим эксперименты, смотрим, как все работает. Эксперименты обычно идут очень короткий срок, я думаю, что если этот продукт работает, то не надо долго ждать. Уже в этом году эта функция может стать доступной для всех», - сказал Диденко.

Он добавил, что выполнять доставку посылок будут лучшие водители, имеющие рейтинг не ниже 4,8 из пяти возможных баллов. Оплатить услугу можно будет картой, Apple Pay или Google Pay.