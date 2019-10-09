РИАМО - 9 окт. Жители столицы могут оценить проект Московских центральных диаметров (МЦД) на портале «Активный гражданин», там стартовал новый опрос, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москвичам предстоит ответить на четыре вопроса. В первую очередь жители обозначат свое отношение к наземному метро, а также расскажут, каким видом транспорта они пользуются чаще всего», – говорится в сообщении.

Среди вариантов ответа – «метро, включая МЦК», «электрички», «наземный общественный транспорт», «личный автомобиль или каршеринг», «такси», «передвигаюсь пешком», «на велосипеде/самокате».

Кроме того, жителям города предстоит ответить, как часто они бывают в районах, где проходят новые линии, а также планируют ли они вообще пользоваться наземным метро.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Ранее на сайте сообщалось, что мобильное приложение «Метро Москвы» обновили с учетом МЦД. В обновленной версии можно построить маршрут с учетом новых станций наземного метро.