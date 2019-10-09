РИАМО - 9 окт. Крупный пожар произошел в здании на улице Сущевский Вал в столичном районе Марьина Роща, возгорание на площади порядка 100 квадратных метров тушили 60 пожарных, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре в одноэтажном здании по адресу: улица Сущевский Вал, дом 75, строение 9, поступило рано утром.

«В 04:57 пожар был локализован, а в 05:13 – ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие 60 человек личного состава и 15 единиц техники.