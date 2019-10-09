РИАМО - 9 окт. В столичном районе Южное Бутово при пожаре в квартире жилого дома погиб человек, удалось спасти женщину, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Возгорание произошло ночью на восьмом этаже 14-ти этажного жилого дома по адресу: Изюмская улица, дом 37, корпус 3. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров.

«Из горевшей квартиры спасена женщина, ее передали медикам для проверки. В 02:07 возгорание ликвидировали. К сожалению, в результате пожара один человек погиб», – говорится в сообщении.