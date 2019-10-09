РИАМО – 9 окт. На данный момент в Москве насчитывается всего 140 автомобилей такси для людей с ограниченными возможностями, для нормального функционирования социального такси количество машин необходимо увеличить минимум в 10 раз, это сократит время подачи таких такси, сообщил РИАМО директор по стратегическим проектам «Яндекс.Такси» Петр Диденко.
Он добавил, что если увеличить количество социальных автомобилей хотя бы до одного процента от общего числа, то это значительно уменьшит время подачи автомобиля для людей с ограниченными возможностями.
Социальное такси начало работать в Москве в 1994 году. Сегодня это крупнейший в России сервис по организации индивидуальных и коллективных пассажирских перевозок для людей с ограниченными возможностями.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии