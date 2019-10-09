РИАМО – 9 окт. На данный момент в Москве насчитывается всего 140 автомобилей такси для людей с ограниченными возможностями, для нормального функционирования социального такси количество машин необходимо увеличить минимум в 10 раз, это сократит время подачи таких такси, сообщил РИАМО директор по стратегическим проектам «Яндекс.Такси» Петр Диденко.

«На базе «Мосгортранса» есть служба социального такси в Москве, там 140 автомобилей разного формата - микроавтобусы, фургоны. Это не так много, это всего 0,1% от всего парка. Это очень мало, на наш взгляд, эту цифру необходимо увеличить в 10 раз», - сказал Диденко.

Он добавил, что если увеличить количество социальных автомобилей хотя бы до одного процента от общего числа, то это значительно уменьшит время подачи автомобиля для людей с ограниченными возможностями.

Социальное такси начало работать в Москве в 1994 году. Сегодня это крупнейший в России сервис по организации индивидуальных и коллективных пассажирских перевозок для людей с ограниченными возможностями.