РИАМО - 9 окт. Городской клинической больницы (ГКБ) имени А.К. Ерамишанцева в Москве присвоили международный статус Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного чрезвычайного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), такой статус получили 12 подразделений клиники, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сразу 12 подразделений городской клинической больницы (ГКБ) имени А.К. Ерамишанцева получили международный статус «больница, доброжелательная к ребенку». Для этого подразделения ГКБ прошли специальную экспертизу и аттестацию. Их проводили независимые эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного чрезвычайного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)», - говорится в сообщении.

Высокий статус присвоили двум родильным домам, центру планирования семьи, а также девяти женским консультациям, входящим в состав ГКБ. Причем женские консультации впервые в Москве получили такой статус.

«В родильных отделениях городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева на протяжении многих лет проводится работа по созданию благоприятных условий для грудного вскармливания. Для этого в медучреждении организовано круглосуточное совместное пребывание мамы и малыша в одной палате», — сказал главный врач ГКБ имени А.К. Ерамишанцева Артур Габриелян.

В женских консультациях, а также в центре планирования семьи открыты школы для будущих мам и пап, в которых работают специалисты по грудному вскармливанию. Там проходят лекции и практические занятия. Врачи учат правильно прикладывать младенца к груди, объясняют, как проводить сцеживание и консультируют по всем важнейшим вопросам. После выписки любая мама в течение всего периода грудного вскармливания может обратиться на бесплатную горячую линию родильного дома и получить консультацию специалиста по лактации.

Кроме того, в женских консультациях во время беременности с будущими мамами проводят беседы о пользе грудного молока для ребенка. Также там работает кабинет поддержки грудного вскармливания, куда молодая мама может обратиться в любой момент.

«Грудное молоко содержит все питательные вещества, необходимые для здорового роста и развития ребенка. Оно безопасно, также в нем находятся антитела, защищающие младенцев от распространенных детских болезней. При этом грудное вскармливание полезно и для самих молодых мам, так как впоследствии уменьшает риск возникновения и развития у них рака молочной железы и яичников», — отметил Габриелян.

ГКБ имени А.К. Ерамишанцева, недавно отметившая 55-летие, — крупнейший многопрофильный стационар на северо-востоке столицы. В 2018 году в родильном отделении появилось на свет более 8,5 тысяч детей. В женских консультациях клиники наблюдается свыше 250 тысяч жительниц Москвы.

Более того, в больнице работает единственный в России амбулаторный центр оказания помощи беременным с патологией почек. Он был создан в 2017 году. Специалисты консультируют пациенток с хроническими заболеваниями почек до, во время и после беременности. С момента основания центра консультативную помощь здесь оказали более чем полутора тысячам пациенток.

Международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ «больница, доброжелательная к ребенку» получили следующие подразделения ГКБ имени А.К. Ерамишанцева:

— женская консультация № 1 (улица Череповецкая, дом 24);

— женская консультация № 2 (улица Плещеева, дом 28);

— женская консультация № 3 (Дмитровское шоссе, дом 165, корпус 7);

— женская консультация № 4 (улица Гончарова, дом 6а);

— женская консультация № 5 (улица Академика Комарова, дом 5, корпус 1);

— женская консультация № 6 (улица Енисейская, дом 2, корпус 2);

— женская консультация № 7 (улица Декабристов, дом 24);

— женская консультация № 8 (улица Бестужевых, дом 15);

— женская консультация № 9 (улица Пестеля, дом 6а);

— центр планирования семьи (улица Октябрьская, дом 69);

— родильное отделение № 1 (улица Ленская, 15, корпус 1);

— родильное отделение № 2 (улица Костромская, дом 3).

Международный статус «больница, доброжелательная к ребенку» учредили в 1992 году. ВОЗ и ЮНИСЕФ разработали инициативу по созданию благоприятных условий для грудного вскармливания в медицинских организациях. Чтобы получить престижный статус, роддому или больнице нужно соответствовать требованиям 10 принципов успешного вскармливания.