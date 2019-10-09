РИАМО – 9 окт. Чтобы приобрести достаточное количество электрокаров для столичных таксопарков, необходимо потратить около 1 миллиарда рублей, таких денег у компаний такси нет, кроме того, проблемой может стать маленькая вместимость электрических автомобилей, сообщил РИАМО директор по стратегическим проектам «Яндекс.Такси» Петр Диденко.

«Сейчас для такси в этом плане две больших проблемы. Первое - доступность таких машин, второе - их вместимость. У доступных, относительно недорогих электромобилей, очень маленький багажник. В самый большой багажник, что есть у Nissan Leaf (электрокар), можно положить максимум полтора чемодана. Все службы ориентируются минимум на два чемодана. В остальных электрокарах, в категории 2-3 миллиона рублей, багажники еще меньше», - сказал Диденко.

Он добавил, что второй большой проблемой для столичных таксомоторных компаний является большая цена на такие автомобили.

«Мы запустили 30 электромобилей Nissan Leaf в нашем каршеринге «Яндекс.Драйв» на прошлой неделе. Основная проблема этих машин в том, что они недоступны на российском рынке. Эти машины очень сложно купить, особенно если речь идет не о десятках, а о сотнях машин. Чтобы 1% такси в Москве сделать электрокарами, нам нужно 500 автомобилей в среднем по 2 миллиона рублей. Выходит один миллиард. Таких денег нет», - добавил Диденко.