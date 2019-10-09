РИАМО - 9 окт. В мобильном приложении «Метро Москвы» появилась перспективная схема линий метрополитена, теперь в обновленной версии можно построить маршрут с учетом станций Московских центральных диаметров (МЦД), сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что приложение «Метро Москвы» пополнилось удобными функциями, его можно скачать в App Store и Google Play.

«Теперь пользователям доступна не только актуальная схема линий метрополитена, но и перспективная. Пассажиры могут построить наиболее короткий и удобный маршрут по столице и посчитать время в пути, которое они сэкономят в будущем», – заявил Ликсутов.

На перспективной схеме можно увидеть строящиеся станции Большой кольцевой линии. В этом году для пассажиров планируется открыть участок от «Авиамоторной» до «Лефортова», а в 2020-м – участки от «Хорошевской» до «Карамышевской» и от «Лефортова» до «Рубцовской». Полностью завершить строительство линии планируется в 2023 году.

Теперь можно построить маршрут по Некрасовской линии. Движение поездов по ее первому участку, от «Косина» до «Некрасовки», запустили в июне этого года. На перспективной транспортной схеме отметили и второй участок – от «Авиамоторной» до «Косина», строительство которого завершается.

Первые два направления МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск планируют запустить в ноябре. МЦД-1 и МЦД-2 – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут с 05:30 до 01:00 – так же, как и подземка. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти-шести минут.

Мобильное приложение «Метро Москвы» появилось в начале 2017 года. Благодаря ему пользователи могут первыми узнавать об открытии новых станций и запланированных ремонтных работах.