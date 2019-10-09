РИАМО - 9 окт. В городском округе Долгопрудный обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, все они не представляют угрозы для жизнедеятельности местного населения, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 19:20 8 октября поступило сообщение об обнаружении трех боеприпасов времен ВОВ по адресу: Долгопрудный, проезд Строителей, дом 7. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлялась охрана силами ОМВД городского округа Долгопрудный», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 9 октября.