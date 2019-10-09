РИАМО - 9 окт. К Москве и Подмосковью с запада ветром несет теплый и влажный воздух, столбики термометров зафиксируются на отметке от 3 до 8 градусов, также в регионе ожидаются дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем с прохождением теплого атмосферного фронта временами прольется дождь от небольшого до умеренного. Максимальная температура воздуха в столице составит 6-8 градусов, по области 3-8 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Давление продолжит падать и в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 60%.

Синоптики отмечают, что высокой влажности воздуха могут обостриться хронические болезни суставов и позвоночника, бронхов и легких, суставов и позвоночника. Нередко такие условия провоцируют обострение язвенной болезни желудка.