РИАМО – 8 окт. Московский городской суд поддержал требование прокуратуры отменить платную регистрацию в зарубежных аэропортах для пассажиров российской авиакомпании «Победа», сообщается на сайте Московской межрегиональной прокуратуры.

Ранее была проведена проверка соблюдения прав пассажиров в связи с обращениями граждан по вопросу введения авиакомпанией «Победа» платы в размере 25 евро за регистрацию на рейсы в аэропортах иностранных государств.

«Установлено, что, в соответствии с Федеральными авиационными правилами, перевозчик или обслуживающая организация обеспечивает в аэропорту в том числе регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке. Предусмотренными нормами за указанную услугу дополнительная плата не взимается, и такое нововведение авиакомпании напрямую противоречит указанным положениям закона», – говорится в сообщении.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о приведении правил авиакомпании в соответствие с нормами законодательства.

Однако Щербинским районным судом города Москвы в удовлетворении заявленных требований было отказано.

«Не согласившись с решением суда первой инстанции, транспортный прокурор обжаловал его в Московском городском суде», – уточняется в сообщении.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам решение суда первой инстанции отменено, заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Постановление суда вступило в законную силу.