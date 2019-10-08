РИАМО – 8 окт. Сотрудники экстренных служб не выявили превышения радиационного фона в пассажирском железнодорожном составе, прибывшем на Белорусский вокзал столицы из Берлина, сообщает РИА Новости.

По данным ряда СМИ, вечером во вторник в Москву из Германии прибыл пассажирский поезд с высоким радиационным фоном.

«В одном из вагонов пограничники зафиксировали превышение радиационного фона. На Белорусском вокзале поезд встретили специалисты предприятия «Радон» с мобильной радиационно-химической лабораторией. Всех пассажиров поезда эвакуировали, а саму платформу оцепили полицейские. На месте также работают сотрудники Роспотребнадзора», – сказал представитель экстренных служб столицы.

Позднее он разъяснил, что специалисты не выявили превышения радиационного фона в вагонах поезда.

Предприятие «Радон» работает с радиоактивными отходами средней и низкой активности, образующимися в народном хозяйстве. Так, сотрудники проводят весь комплекс работ - сбор, транспортировку, переработку и хранение, а также занимаются удалением радиоактивных загрязнений.