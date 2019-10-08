РИАМО – 8 окт. В странах Европы, Центральной Азии и России прошел Общеевропейский учет птиц Eurobirdwatch-2019, в котором приняла участие Москва, всего в столице в 2019 году насчитали 4176 птиц 44 видов, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

В преддверии акции Eurobirdwatch-2019 организаторы учетов, среди которых были и специалисты «Мосприроды», провели серию тематических занятий, посвященных этой теме, а также мастер-классов по определению видов птиц, которых можно встретить в разных регионах в период миграции.

«Из 1089 таких мероприятий, проведенных в целом по Европе, 326 прошли в России. По этому показателю Россия впервые в истории Общеевропейского учета вышла на первое место. Всего в России в учете приняли участие 2840 человек, насчитавших вместе 138962 птицы, относящихся к 241 виду. Наиболее активными регионами по числу участников стали: Москва, Санкт–Петербург, Тверская область и Крым», – говорится в сообщении.

В Москве в 2019 году в результате наблюдений, проведенных на природных территориях и направленных в «Мосприроду», было подсчитано 4176 птиц 44 видов. Для сравнения, в 2018 году было подсчитано 1794 птицы 29 видов. В текущем году самыми многочисленными видами в Москве стали кряква и большая синица. Самыми интересным видами оказались хохлатая чернеть, белоспинный дятел, обыкновенная пустельга, камышница и другие.

В этом году в подсчетах в рамках акции Eurobirdwatch-2019 только по Москве приняло участие порядка 250 человек.

Всего в мероприятиях «Мосприроды», проведенных в преддверии акции, приняли участие почти 1,5 тысячи человек. Это экскурсии, занятия и мастер-классы, посвященные перелетным птицам, их видовому разнообразию и особенностям.

Наиболее многочисленными из зарегистрированных в России видов стали лысуха – 46014 особей, обыкновенный скворец – 17077 особей и сизый голубь – 6780 особей.