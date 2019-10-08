РИАМО - 8 окт. Во всех муниципалитетах Московской области с 14 октября Госадмтехнадзор и министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья внедрят практику ежедневных проверок детских площадок с помощью мобильного приложения, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора региона.

«Ежедневный оперативный мониторинг состояния детских игровых площадок по мобильному приложению повысит безопасность ДИП, так как появится возможность быстрого устранения выявленных недочетов. Кроме того, повысится ответственность организаций за содержание площадок», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Специалисты эксплуатирующей организации (МБУ) придется ответить на 15 вопросов, по которым будет определяться соответствие детской площадки требованиям безопасности и стандарту содержания. При этом каждый ответ должен будет сопровождаться фотографией с территории площадки. Всего в электронном проверочном листе ежедневного осмотра будет содержаться три категории вопросов.

«Отчеты и видеоконференцсовещания по данному вопросу будут проводится еженедельно после тиражирования практики на всю область», - подчеркнул Баженов.

Первые испытания проекта уже проводятся в городском округе Черноголовка. Перед тем, как практику распространят на все Подмосковье, будет проведена актуализация сведений о детских площадках и их эксплуатирующих организациях в Региональной геоинформационной системе. На данный момент в Подмосковье более 14 тысяч площадок.