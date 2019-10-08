РИАМО – 8 окт. Большинство автомобильных экспертов одобрили внесение термина «средства индивидуальной мобильности» в правила дорожного движения в России, речь идет об электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, эти виды транспорта могут нанести серьезный вред здоровью человека, сообщил автоэксперт, редактор отдела испытаний журнала «За рулем» Александр Виноградов.

Пользователей такого транспорта обяжут передвигаться по велодорожкам и тротуарам, не разгоняясь выше 20 километров в час.

При отсутствии велодорожки и тротуара райдеры смогут выехать на проезжую часть, держась при этом как можно правее.

«Я считаю, что эта инициатива правильная, потому что иногда ты едешь на автомобиле, а параллельно по тротуару катится человек на гироскутере, моноколесе или самокате и грозит сбить насмерть любого неосторожного пешехода», – сказал Виноградов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он дополнил, что сейчас пользователей такого вида транспорта приравнивают к пешеходам¸ максимальное наказание для которых – 1,5 тысячи рублей за нарушение ПДД в состоянии опьянения.

По данным ГИБДД, с 2017 года произошло 140 ДТП с участием электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сигвеев, погибли четыре человека.