РИАМО - 8 окт. Проект «Инженерные каникулы» проходит в Москве, он реализуется для учащихся инженерных классов столичных школ, в его рамках для ребят проведут лекции, семинары, мастер-классы и экскурсии на площадках вузов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Ребятам расскажут про технологии будущего, помогут определиться с выбором профессии, а также познакомят со структурой вузов и организацией учебного процесса», - говорится в сообщении.

С 7 по 31 октября «Инженерные каникулы проходят на базе Российского университета транспорта (Минаевский переулок, дом 2). Там учащимся 9–11-х классов расскажут о базовых принципах конструирования и работе с 3D-принтерами. Кроме того, с 28 октября по 3 ноября для старшеклассников проведут три тематические экскурсии в Доме физики Российского университета транспорта.

«В Московском техническом университете связи и информатики (улица Народного Ополчения, дом 32) на курсе «Основы технологий и техническое обеспечение производства и передачи цифрового медиаконтента» учащимся 10–11-х классов расскажут о стандартах и технологиях производства, а также о цифровых системах передачи и приема медиаконтента», - отмечается в материале.

«Инженерные каникулы» также пройдут в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана по адресу 2-я Бауманская улица, дом 5, строение 1. Здесь программу разделят на четыре модуля, из которых смогут выбирать школьники — «Физика XXI века», «Космонавтика и ракетная техника», «Основы безопасности информации» и «Современные технологии наукоемких производств». Посетить занятия можно до 31 октября.

Кроме того, в Московском государственном строительном университете (Ярославское шоссе, дом 26) с 28 октября по 1 ноября на базе научно-образовательной школы «Архитектор будущего» пройдут занятия по основам архитектурного макетирования и 3D-анимации. Также для школьников проведут игры и конкурс макетов «Дом мечты».