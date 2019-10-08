РИАМО – 8 окт. Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет в принципиально новом цифровом формате, основной акцент будет сделан на применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на портале госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы Мособлстата.

Московская область – один из самых крупных и динамично развивающихся регионов Российской Федерации. Она занимает второе место в России по численности населения с удельным весом 5,2%. На территории области расположены 73 города, 67 поселков городского типа и 5837 сельских населенных пунктов.

«Итоги Всероссийской переписи 2020 года позволят сформировать обновленную статистическую информацию по численности и структуре населения, его распределению по региону с учетом социально-экономических характеристик, по уровню образования населения, что необходимо для эффективной работы органов государственной власти», – говорится в сообщении.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря. Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на Едином портале государственных услуг, возможности пройти перепись в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также использовании переписчиками планшетов вместо бумажных бланков.

Благодаря нововведениям процесс переписи станет более удобным, а качество собираемой информации значительно повысится. Росстат уже отработал новый формат сбора сведений о населении в ходе пробной переписи населения 2018 года.

Участие в переписи населения – дело добровольное. В России никаких наказаний за уклонение от участия в переписи, в отличие от многих зарубежных стран, нет.

Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги ВПН-2020 Росстат подведет в феврале 2021 года, а окончательные результаты станут известны в течение 2021–2022 годов.

Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2010 году. За прошедшие годы в стране произошло около 40 миллионов демографических событий (рождений, смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства). Перепись 2020 года поможет оценить масштаб перемен и станет ценным источником знаний о структуре российского общества.