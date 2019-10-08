РИАМО - 8 окт. В Российском экспортном центре (РЭЦ) принимают заявки на компенсацию части затрат на транспортировку продукции на внешние рынки в 2020 году, подать их можно до 25 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Московская область – один из регионов с наиболее динамично растущим несырьевым экспортом. В прошлом году он достиг 6,65 миллиарда долларов США. Стоит задача увеличить показатели к 2024 году до 13,27 миллиарда долларов», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По программе поддержки экспортеров АО «РЭЦ» можно будет компенсировать до 80% фактически понесенных затрат. При этом участвовать в ней смогут те экспортеры, которые планируют перемещение грузов с 1 сентября 2019 года по 31 июля 2020 года автомобилями, железнодорожным или водным транспортом, своим ходом, воздушным транспортом или специализированными перевозчиками.

«Правительство региона уделяет развитию экспорта особое внимание. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» мы разработали эффективные финансовые и консультативные меры поддержки экспорта», - подчеркнул Хромов.

Более подробную информацию, а также дополнительные материалы о компенсация части затрат на транспортировку продукции можно найти на сайте АО «РЭЦ».