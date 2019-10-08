РИАМО – 8 окт. Управление Росреестра по Московской области напоминает гражданам о возможности быстро узнать перечень необходимых документов для сделок с недвижимым имуществом в режиме онлайн на официальном сайте, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Граждане могут самостоятельно определить, какой именно перечень документов требуется им для осуществления процедур купли-продажи объекта, дарения, наследования или внесения изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с помощью сервиса «Жизненные ситуации».

«Для того чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо зайти в любой из разделов официального сайта Росреестра – «Физическим лицам», «Юридическим лицам» или «Специалистам» и в модуле «Полезная информация» выбрать сервис «Жизненные ситуации», – отмечается в сообщении.

В сервисе «Жизненные ситуации» граждане могут выбрать тип объекта, с которым планируется совершение сделки, и планируемую операцию с объектом недвижимости (дарение, купля-продажа, наследование, кадастровый учет), а затем ответить на несколько уточняющих вопросов анкеты.

После заполнения необходимой формы список требуемых документов появится на экране вместе с максимальным сроком получения услуги и информацией о размере оплаты государственной пошлины. Также с этой страницы можно перейти в раздел «Электронные услуги», который предоставит возможность для осуществления дальнейших действий, в том числе и для подачи документов.

Сервис «Жизненные ситуации» значительно облегчает процесс оформления документов, резюмируется в материале.