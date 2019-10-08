РИАМО – 8 окт. В Подмосковье ведется активная работа по благоустройству дворовых территорий, так, на данный момент во дворах устранили около 23 тысяч ям, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Работа по устранению ям во дворах успешно продолжается. На сегодняшний день устранено 22974 дефекта асфальтобетонного покрытия из 23294», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В первую очередь специалисты устраняют дефекты, на которые пожаловались местные жители через Центр управления регионом, на портале «Добродел» или по другим каналам.

В подмосковных дворах проводят не только точечный ямочный ремонт, но также полностью меняют асфальтобетонное покрытие. При таком подходе выполняется фрезерование старого асфальта, а после этого на его место укладывается новый. Это повышает срок службы покрытия.