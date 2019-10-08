РИАМО – 8 окт. «Мособлгаз» завершил масштабные работы по реконструкции газопроводов общей протяженностью более 5 километров, расположенных в Дмитровском округе и Павловском Посаде, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В рамках плана модернизации объектов газового хозяйства «Мособлгаз» завершил работы по комплексной реконструкции участков газопроводов в городе Хотьково, городе Павловский Посад (переход через реку Клязьму) и деревне Анциферово.

«Проведение данных работ позволило снизить уровень износа газовых сетей и обеспечить стабильное и безопасное газоснабжение более 30 тысяч жителей. Протяженность реконструируемых сетей составила свыше 1 километра», – говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году по плану повышения надежности газоснабжения «Мособлгаз» завершил работы по модернизации газопроводов в селе Рахманово, в городе Дмитров и деревне Пуршево общей протяженностью 4,1 километра.

По результатам выполнения данных работ около 67 тысяч человек в селе Рахманово и в городе Павловский Посад обеспечены надежным и бесперебойным газоснабжением.

Реконструкция газопровода в деревне Пуршево позволила обеспечить надежное и безопасное газоснабжение около 2 тысяч человек.

«Стабильная, безаварийная работа газопроводов, обслуживающих жителей Подмосковья, наша приоритетная задача, поэтому особое внимание мы уделяем своевременной реконструкции газовых сетей региона. Плановые работы, проведенные в этом году заблаговременно перед началом отопительного сезона, позволят улучшить газоснабжение почти 130 тысяч жителей Московской области», – заверил глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.