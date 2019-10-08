РИАМО - 8 окт. В начале 2020 года планируется подписать протокол о намерениях между столичным правительством и Буэнос-Айресом, также в следующем году могут провести Дни Москвы в Аргентине, говорится в сообщении пресс-службы департамента внешнеэкономических и международных связей столицы.

Накануне руководитель московского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Аргентины в РФ Рикардо Эрнесто Лагорио. Они обсудили важность развития сотрудничества городов Латинской Америки с российской столицей.

«Правительство Москвы открыто к развитию сотрудничества с Буэнос-Айресом и готово расширять рамки этого продуктивного взаимодействия, особенно в свете активно развивающихся в последние годы российско-аргентинских отношений. В первом квартале 2020 года у нас запланирован визит в столицу Аргентины, и мы планируем подписать протокол о намерениях между правительством Москвы и Буэнос-Айресом», – сказал Черемин.

Он добавил, что в ходе этой встречи также обсудят вопрос проведения Дней Москвы в аргентинской столице в будущем году, в рамках которых пройдут как культурные мероприятия, так и деловые презентации Москвы для бизнес-сообществ Аргентины.

«В последние годы Москва сделала очень многое в этих отраслях городского хозяйства, применяя самые новейшие технологии, мы видим прекрасные результаты и хотели бы применить их у себя», – уточнил Лагорио.

Он разъяснил, что взаимоотношения Аргентины и России в области культуры развиваются быстрыми темпами, а российская диаспора самая большая и активная в Аргентине.

В конце встречи аргентинских партнеров пригласили принять участие в крупных международных мероприятиях, которые проходят в Москве, в том числе в Урбанистическом форуме, Международном форуме образования и других.