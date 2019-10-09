РИАМО – 9 окт. Около 14 соглашений на сумму примерно в 11 миллиардов рублей планируют подписать представители Подмосковья на агровыставке «Золотая осень-2019», которая открывается в столице в среду, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019» по традиции планируется подписание ряда соглашений. Контракты по взаимовыгодному сотрудничеству будет подписывать со стороны властей Подмосковья глава Минсельхозпрода региона.

«В ходе аграрного форума страны на стенде Московской области мы планируем подписать порядка 14 соглашений в сфере АПК. Общий объем инвестиций составит около 11 миллиардов рублей», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он уточнил, что соглашения предусматривают развитие сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, реализацию инвестиционных и инновационных проектов на территории Московской области.

«К примеру, запланировано подписание соглашений по строительству крупного тепличного комплекса в Кашире, комплексов по выращиванию голубики, малины, клубники и спаржи в Щелково, по производству многокомпонентной мармеладно-пастильной продукции в Подольске. Есть договоренность с хлебозаводом «Коломенское» по строительству крупного булочно-кондитерского производственного предприятия и другие», – перечислил Разин.

По его словам, планируется и подписание соглашений с предприятиями о сотрудничестве по поставке техники, по поставке удобрений и взаимодействию.

«Восемь соглашений будет направлено на развитие экспорта продукции АПК Подмосковья», – подчеркнул глава Минсельхозпрода.

XXI всероссийская агропромышленная выставка пройдет в Москве на ВДНХ в рамках недели АПК «Золотая осень» с 9 по 12 октября. На выставке будут представлены как крупнейшие инвестиционные проекты Подмосковья, так и небольшие фермерские хозяйства.

Министр разъяснил, что в 2018 году на выставке «Золотая осень» было подписано 10 соглашений на сумму более 11 миллиардов рублей.