РИАМО – 8 окт. Московская область попала в топ-10 по России с лучшими бойцами смешанных единоборств ММА, говорится в сообщении пресс-службы туристического портала «ТурСтат».

«В первую десятку городов и регионов России с лучшими бойцами смешанных единоборств вошли Республика Дагестан, Москва, Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Екатеринбург, Омск, Белгородская область, Краснодарский край, Московская область, Казань и Новосибирск», – отмечается в сообщении.

Так, за Дагестан как регион с лучшими бойцами смешанных единоборств отдали 31% голосов, за Москву – 13%, за Санкт-Петербург – 10%, за Чеченскую Республику – 7%, за Екатеринбург и Омск – по 5%, за Белгородскую область и Краснодарский край – по 4%, за Казань (Республика Татарстан), Московскую область и Новосибирск – по 3%.

Mixed Martial Arts (MMA) или смешанные единоборства являются, пожалуй, самым быстрорастущим по популярности видом спорта в России и в мире.

Девятого ноября в Москве пройдет уже третий в России турнир UFC, главного мирового промоушена смешанных единоборств. Другой глобальный промоушен Bellator MMA планирует организовать свой первый в России турнир в 2020 году.

Турнир UFC в Мельбурне в прошлое воскресенье собрал рекордные 47 тысяч зрителей, а первый турнир UFC в Москве в прошлом году почти 23 тысячи зрителей.