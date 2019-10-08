РИАМО - 8 окт. В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина назвали ложной информацию о том, что 50 медсестер учреждения решили уволиться, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы онкоцентра.

«По поводу появившейся информации о том, что 50 медсестер НИИ детской онкологии и гематологии собираются уволиться, поясняем, что у нас трудятся 84 медсестры. Все они работают в штатном режиме, заявление об увольнении поступило от одной медсестры», – отметил собеседник агентства.

Ранее врачи, работающие в отделении НМИЦ онкологии имени Блохина, заявили о готовности уволиться в полном составе из-за конфликта с новым руководством и невыносимых условий работы. Свое видеообращение они опубликовали на YouTube-канале «Альянса врачей». Среди претензий врачи отметили запрет открыто высказывать свое мнение, психологическое давление, невыплату зарплат.