РИАМО - 8 окт. В Подмосковье застройщиков оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за нарушения в части долевого строительства, к ответственности привлекли компании из Балашихи, Богородского округа, Дмитрова и других муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Главгосстройнадзором 7 октября по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях в части долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Московской области были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 1,5 миллиона рублей», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

За нарушения в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков, вынесено 17 постановлений на 850 тысяч рублей, за неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений – три постановления на 300 тысяч рублей, четыре постановления на 350 тысяч рублей за — неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС. В отношении трех компаний вынесены постановления о назначении наказаний в виде предупреждения.

В список нарушителей попали: ООО «Каскадстройсервис» в Балашихе; ООО «Аквацентр» в Богородском городском округе; ООО «Тирос-Инвест» в Дмитрове; ООО «Компания Промсервис» в Истре; ООО «Элит Эстейт» в Красногорске; ООО «Русинвест» в Королеве; ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Ленинском городском округе; ООО «СЗ «Группа компаний СУ 22» в Лосино-Петровском; ООО «Вторая ипотечная компания» в Люберцах; ООО «СЗ «СДИ» в Одинцове; ООО «Глобалинвест» в Павловском Посаде; ООО «Престиж» в Пушкинском городском округе; ООО «АВИСТА» в Раменском округе.

К ответственности также привлекли ООО «ДомСтрой» в Реутове; ООО «НИИ МЕТАЛЕР» в Рузе; ООО «Андреевский парк» и ООО «ЮР-Инвест» в Солнечногорске; ООО «ПК «Былово» и ООО «Инфинити» в Химках; ООО «ОблИск» в Шатуре.