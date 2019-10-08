РИАМО – 8 окт. К премьере готовится первая серия из цикла документальных фильмов «Золотой фонд Жостовской фабрики», она будет посвящена творчеству члена Союза художников России, заслуженному художнику РСФСР Вячеславу Леткову, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Мастер проработал всю жизнь на Жостовской фабрике декоративной росписи, где его считают хранителем традиций жостовского письма.

«В фильм вошел фрагмент мастер-класса для художников живописного цеха, а также рассказы Владимира Ивановича о фабрике и ее мастерах, экскурсия в сопровождении художника по музею подносов. Кроме того, своими впечатлениями о работах и самом художнике поделятся многолетние поклонники творчества Леткова», – отмечается в сообщении.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов уточнил, что первый фильм цикла снят в творческом объединении «Мир искусства» режиссером Екатериной Тютиной, призером кинофестиваля «Россия», номинантом киноакадемии «Золотой орел» 2018 года.

Хромов напомнил, что ежегодно фабрику посещает несколько тысяч туристов и почитателей жостовской росписи.

Премьера фильма состоится в конце октября. Его можно будет увидеть на официальном аккаунте Жостовской фабрики в YouTube.

Кроме того, на территории фабрики откроется персональная выставка Леткова, которая продлится до конца года.

На выставке будут представлены как новые работы, так и подносы из частных коллекций.

Следующий фильм цикла о выдающихся жостовских мастерах фабрика планирует снять в 2020 году.