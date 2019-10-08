РИАМО – 8 окт. Сотрудники Госжилинспекции Подмосковья за неделю обработали 6,5 тысяч заявок, поступивших через Единую диспетчерскую службу, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С 27 сентября по 3 октября Госжилинспекция Московской области обработала более 6,5 тысяч заявок жителей, поступивших через Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО). Чуть теплые отопительные приборы, холод в квартирах, а также мусор и грязь в подъездах – главные темы обращений», – говорится в сообщении.

Операторы Центра управления регионом (ЦУР) в ежедневном режиме осуществляют контроль сроков и качество закрытия обращений в системе. Если срок исполнения заявки истек, а необходимые работы не закончены, жилищные инспекторы выезжают на проверку.

Также на совещаниях с представителями органов местного самоуправления детально проработан вопрос обращений граждан по проблемным адресам и категориям. На особый контроль взяли отсутствие горячей воды и отопления.

Благодаря оперативным мерам удалось добиться снижения количества обращений по вопросам горячего водоснабжения.

Так, в Химках их количество, по сравнению с прошлой неделей, снизилось на 93%. В Сергиевом Посаде — на 91%, в Ступине — на 86%.

Кроме того, в 14 муниципалитетах не поступило ни одной жалобы на отсутствие горячей воды. Это Волоколамский, Дмитровский, Коломенский городские округа, Дзержинский, а также округа Королев, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Фрязино, Чехов, Шатура, Электросталь, Дубна, Истра.

«ЕДС МО – это система, которая позволяет жителям решать проблемы в многоквартирных домах в режиме онлайн. Управляющие организации принимают заявки в течение 24 часов, после чего в установленные сроки проводят необходимые работы», – напомнила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.