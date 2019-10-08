РИАМО – 8 окт. В Московской области завершают благоустройство дворовых территорий, до конца года в муниципалитетах установят еще 47 детских игровых площадок, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В Подмосковье подходит к завершению установка детских игровых площадок по губернаторской программе. До конца программы осталось установить 47 площадок», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Всего в этом году запланирована установка 222 детских игровых площадок и 11 уникальных (состоящих из трех) площадью 1350 квадратных метров в парках культуры и отдыха Московской области.

В текущем году детские игровые площадки по губернаторской программе устанавливаются по семи тематикам: «Транспорт»; «Космос»; «Лес»; «Замок», «Экогород»; «Море»; «Спорт».

«Это большие игровые комплексы по 450 квадратных метров с мягкими, безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета», – уточняется в материале.

Хайкин добавил, что в этом году министерство благоустройства ввело 48 новых элементов на детских площадках. Одним из самых популярных элементов, который в общественных обсуждениях был выбран самими детьми, является канатно-веревочный комплекс.

Данные конструкции позволяют развивать ловкость, гибкость, равновесие у детей. Их включение в занятия помогает физическому развитию ребенка.