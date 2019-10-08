РИАМО - 8 окт. Положительное заключение выдано на определение сметной стоимости капитального ремонта здания дома ученых в поселке Мозжинка Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

«Проектными решениями, достоверность определения сметной стоимости которых проверила Главгосэкспертиза России, предусмотрен капитальный ремонт здания клуба, общая площадь которого составляет 1737,9 квадратных метра. Финансирование капитального ремонта планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета», – отмечается в сообщении.

Дом ученых в поселке Мозжинка построили в 1954 году. В двухэтажном здании с колоннами, построенном в стиле классицизма, действовали киноконцертный зал на 200 мест, бильярдная, столовая лечебного питания с буфетом, библиотека и детская комната. Потолки залов были украшены лепниной, пол покрыт паркетом. На прилегающей территории посадили сад, устроили теннисный корт и волейбольную площадку.

В клубе проходили концерты и кинопоказы. С детьми в клубе занимались рисованием и лепкой и ставили спектакли. Он до сих пор продолжает работу по организации досуга жителей поселка.