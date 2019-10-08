РИАМО - 8 окт. В Серпухове сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Росгвардейцам в ходе патрулирования поступил сигнал «Тревога» из крупного супермаркета города. Они незамедлительно прибыли на место и прямо в дверях магазина остановили мужчину, который пытался вынести несколько коробок шоколада.

«Как выяснилось позже, задержанный 39-летний ранее не судимый житель Алтайского края находился у себя на родине в федеральном розыске как должник, уклоняющийся от возмещения ущерба в пользу государства», - говорится в сообщении.

Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Скоро его передадут инициатору розыска.