РИАМО - 8 окт. Пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина заявила о готовности опубликовать данные о заработной плате одной из медсестер при ее согласии, по их мнению, сотрудница распространяет ложную информацию о своих доходах, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина.

«Мы действительно уточнили по поводу этой медсестры. Мы не имеем права разглашать персональные данные. Но всей информацией владеем и, если она открыто вышла к прессе и сделала заявление, то мы также открыто готовы прокомментировать ее лист 2-НДФЛ и обнародовать его», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что одна из медсестер, называющая суммы, начисленные ей и другим сотрудникам в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина за месяц от 2 до 5 тысяч рублей распространяет ложную информацию, уменьшая свою зарплату в десятки раз.

«Мы могли бы предоставить точные суммы начисленной за 2019 год заработной платы этой сотрудницы, что явилось бы лучшим доказательством лжи. Однако, мы действуем в рамках закона и не можем разглашать персональную информацию. Если героиня видеоролика даст согласие, мы готовы публично прокомментировать каждую ее выплату помесячно», – разъяснил собеседник агентства.

В составе онкоцентра работают пять научно-исследовательских институтов, три из них – клинические, где в штате имеется средний медицинский персонал.

Ранее врачи, работающие в отделении НМИЦ онкологии имени Блохина, заявили о готовности уволиться в полном составе из-за конфликта с новым руководством и невыносимых условий работы. Свое видеообращение они опубликовали на YouTube-канале «Альянса врачей». Среди претензий врачи отметили запрет открыто высказывать свое мнение, психологическое давление, невыплату зарплат.