РИАМО – 8 окт. Первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин вместе с жителями и представителями управляющей компании «ГЖЭУ-4» проверил ход выполнения капитального ремонта дома №8 на Овражном переулке в поселке Поведники городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Дом был построен в 1977 году и давно нуждался в капремонте. Сегодня здесь завершились работы по утеплению фасада здания. Также в рамках капитального ремонта была обновлена кровля.

«Многое делается в городе, но я считаю, что мы должны больше внимания уделять территориям, которые отстают от него. Сегодня посетили дом, где на протяжении двух лет осуществлялось утепление фасадов. Работу сделали качественно, но самое главное, что людям стало теплее и те проблемы, которые были, уже устранены», – сказал Чаплин.

Он отметил хорошую работу сотрудников сферы ЖКХ, которые отремонтировали еще и крышу жилого дома.

В данный момент управляющая компания «ГЖЭУ-4» контролирует капитальный ремонт газопровода. В конце месяца обновят ремонт входных групп.

В ходе рабочего визита Чаплин также посетил дом №11 на Овражном переулке, где в рамках губернаторской программы софинансирования «Мой подъезд» завершился ремонт подъездов.