РИАМО - 8 окт. Специалисты Федеральной антимонопольной службы выявили нарушение закона о банкротстве со стороны ООО «Межрегиональная антикризисная компания», говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

Ранее от индивидуального предпринимателя поступила жалоба на действия компании при организации и проведении торгов по продаже имущества должника в электронной форме. В региональном УФАС признали заявление обоснованным и направили к ООО предписание об устранении нарушений.

«Не согласившись с указанными решением и предписанием, ООО «Межрегиональная антикризисная компания» обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал обществу в удовлетворении требований», - отмечается в материале.

В итоге столичный Арбитражный суд подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.