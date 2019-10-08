РИАМО - 8 окт. В Одинцовском городском округа отремонтировали в этом году уже 93 подъезда, что составляет 65% от плана, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Одинцовском округе на сегодняшний день приведено в порядок уже 93 из 144 подъездов — это почти 65% от общего плана. В городе Одинцово, на который приходится треть программы, готовы уже 27 объектов, а в Звенигороде — 12 из 17. Суммарно сейчас проводятся работы в 51 подъезде — это 35% от общего количества», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов

Он уточнил, что комплекс благоустройства подъездов включает в себя покраску стен и потолков, входных групп, оштукатуривание поверхностей, лестничных маршей и лифтовых холлов.

Полностью программу по ремонту подъездов выполнили территориальные управления округа: Заречье, Лесной городок, Новоивановское, Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Никольское, Успенское.

«Нам с соседями очень нравится новый ремонт. Мы даже принимали участие в выборе цвета краски для стен. Красиво получилось, теперь и сами будем бережней относиться», - отметила жительница Лесного Городка.