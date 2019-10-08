РИАМО - 8 окт. Благотворительная акция в рамках программы здорового зрения «Четкий взгляд на мир» прошла в Старогородковской школе для детей с ограниченными возможностями здоровья, ребятам подарили очки, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Акцию провела французская компания, один из мировых лидеров по производству линз для очков и оборудования для оптик. Представители организации и муниципального предприятия «Оптика» привезли ученикам готовые очки. Подарки в торжественной обстановке вручил известный телеведущий Андрей Малахов.

«Такие благотворительные акции в рамках программы «Четкий взгляд на мир» проходят в Подольске и Одинцовском округе. В нашем муниципалитете в ней участвует школа «Гармония» в Старом городке. Сегодня 12 учеников этого образовательного учреждения получили в подарок от известной французской компании готовые очки с современными высококачественными линзами», — сказал глава городского округа Андрей Иванов.

Целью программы «Четкий взгляд на мир», которая стартовала в стране несколько лет назад, является улучшение зрение россиян и таким образом повышение качества их жизни.