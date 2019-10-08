РИАМО - 8 окт. В Одинцовском городском округе полностью завершен ремонт дорог, запланированный на текущий год, он проведен в Кубинке, Одинцове, Звенигороде и Успенском, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Каждый год мы проводим масштабную работу по ремонту дорог. Это не только замена дорожного полотна на центральных улицах, но и в сельских поселениях. Также отдельное внимание мы уделяем внутриквартальным дорогам. Очень важно, что наши жители активно принимают участие в выборе участков, нуждающихся в ремонте. Здесь наш главный помощник портал «Добродел», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Общая протяженность отремонтированных дорог составила более 40 километров. Всего был отремонтирован 31 участок, а еще восемь были выбраны жителями на портале «Добродел». Жители округа высоко оценивают удобство данного сервиса.

«Когда я узнал о голосовании, если честно, особо не надеялся, что наша дорога попадет в план ремонта. Но решил попробовать. Проголосовал сам, рассказал соседям, так и набралось достаточное количество голосов. Узнал, что наш участок попал в план ремонта, очень обрадовался. Сейчас у нас хороший, ровный асфальт», - поделился житель деревни Подлипки.

Дороги в Одинцовском городском округе были отремонтированы как за счет муниципального бюджета, так и за счет областной субсидии.