РИАМО – 8 окт. В родильное отделение Чеховской областной больницы приобретено новое оборудование – реанимационная неонатальная система открытого типа, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Медтехника стоимостью порядка 2 миллионов рублей получена в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Будущие родители выбирают наши учреждения родовспоможения для такого важного события в их жизни не только благодаря высококвалифицированными кадрам, но и современному оборудованию», – сказала министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Как отметил главный врач Чеховской областной больницы Алексей Кизилов, современный аппарат обладает высокой эффективностью обогрева ребенка и соответствует международным принципам проведения реанимации новорожденных. Новое оборудование является неотъемлемой частью высокотехнологичного оснащения, предназначенного для выхаживания недоношенных и ослабленных детей.