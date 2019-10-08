РИАМО - 8 окт. Усадьбы, монастырь и фестиваль граффити в Одинцовском городском округе за лето посетили более 1 миллиона российских и зарубежных туристов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Также большой интерес вызвала реализация проекта «Морфогенезис» в Трехгорке.

«Безусловно, такой приток туристов во многом обусловлен проведением фестиваля граффити в Трехгорке. Я знаю, что сюда приезжали туристы из разных городов и даже стран, а украинская блогер сняла целый репортаж и сказала, что это лучше Парижа! Но и помимо Трехгорки у нас есть интересные места — и в Звенигороде, и в Одинцове, и в Кубинке», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Чаще всего туристы приезжали посмотреть на Саввино-Сторожевский монастырь и посещали пушкинские места — усадьбу Большие Вяземы и Захарово.

Одинцовский городской округ располагает всей необходимой инфраструктурой для комфортного пребывания туристов - гостиницы, рестораны, парки и большое количество достопримечательностей.

В этом году Одинцовский округ принимает участие в конкурсе «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области» на приз губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, где округ представлен в трех номинациях отелями «Велич Кантри Клаб», «Звенигород» и гостиницей волейбольного центра Одинцова.