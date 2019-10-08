РИАМО (БАЛАШИХА) – 8 окт. Семь маленьких детей, которые проходят реабилитацию в лечебно-научном центре «Русское поле» после перенесенных онкологических заболеваний и заболеваний крови, приняли участие в благотворительном мастер-классе с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Екатериной Бобровой в Балашихе, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Часовое мероприятие провели во вторник в новом клубе фигурного катания Екатерины Бобровой в СК «Никольский», расположенном в микрорайоне Никольско-Архангельский. Екатерина является послом благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь». Вместе с командой своих тренеров она впервые организовала такую тренировку на льду для маленьких пациентов.

«Для меня лично и для всей нашей команды очень важно проводить подобные мастер-классы для детей, которые не могут регулярно тренироваться, но очень хотят почувствовать себя настоящими фигуристами. Для многих это может стать исполнением заветной мечты, а мечты обязательно должны сбываться! Нам важно показать, что наряду с комплексной и профессиональной работой по подготовке детей к высочайшим спортивным успехам, мы всегда рады помогать, когда у нас есть такая возможность», – сказала Боброва.

Она добавила, что была очень счастлива видеть блеск в глазах, азарт детей, которые пришли учиться кататься, и для нее стало открытием, что почти все дети, впервые надев коньки, быстро научились уверенно стоять на них, выполнять вращения.

Программный директор благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь» Елена Ульрих рассказала, что, когда Екатерина предложила им организовать мастер-класс, они с радостью согласились, ведь для детей в период реабилитации очень важна любая поддержка.

«Уверены, что мастер-класс с олимпийской чемпионкой зарядит их энергией, которая им так необходима, поможет обрести позитивный настрой и веру в выздоровление и вернуться к жизни», – отметила Ульрих.

Вместе с мужем, фигуристом Андреем Депутатом, Боброва в сентябре открыла клуб фигурного катания, где смогут тренироваться как совсем юные начинающие спортсмены, так и взрослые любители фигурного катания.

«Я счастлива, что мы открыли каток здесь. Мы постарались открыть очень доступную школу фигурного катания, потому что не каждый может позволить себе кататься на коньках. Те, кто действительно этого хотят, смогут у нас тренироваться. Поэтому, присылайте свои заявки, мы ждем вас», – заключила Боброва.