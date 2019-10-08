РИАМО – 8 окт. Сотрудник, который не прошел испытательный срок на работе, также может претендовать на получение отпускных, сообщается на сайте aif.ru.

«Трудовое законодательство не содержит норм, которые позволяли бы не выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск работникам на испытательном сроке. Таким образом, человек, не прошедший испытательный срок, может претендовать на компенсацию за неиспользованный отпуск, так как на период испытательного срока на него распространяются все положения трудового законодательства», - сказал юрист Сергей Кормилицин.

В то же время не смогут претендовать на компенсацию неиспользованного отдыха те, кто проработал на испытательном сроке менее 14 дней. Однако стоит учесть, что претендовать на стандартный 28-дневный отпуск или полную компенсацию за весь неиспользованный отпуск могут только те, кто проработал год.

В этой связи компенсация будет рассчитываться исходя из того, сколько месяцев он трудился — в среднем один месяц работы дает право на 2,33 дня отпуска. При этом срок службы больше половины месяца автоматически округляется до полного месяца.