РИАМО - 8 окт. «Голицынскому опытному заводу средств автоматизации» в Одинцовском городском округе исполнилось 120 лет, он является одним из лидеров среди отечественных производителей, на предприятии идет разработка новой модели клеток для выращивания молодняка кур, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«На сегодняшний день «Голицынский опытный завод средства автоматизации» является одним из лидеров среди отечественных производителей, а его продукцию ценят не только птицеводы России, но и за ее пределами. На предприятии трудятся более 30 человек», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Он уточнил, что завод является участником правительственной программы развития сельского хозяйства, благодаря его работе хозяйства получают современное оборудование.

В настоящее время на предприятии разрабатывается и внедряется в производство принципиально новая модель клетки по выращиванию ремонтного молодняка кур-несушек.

История завода началась с артели кустарей — мастеров плетения из лозы в 1899 году. В 1922 году производство было расширено. На нем стали также изготавливать изделия для гужевого транспорта. В 1940-м завод полностью перешел на выпуск продукции обоза.

С 1971 года основной продукцией, выпускаемой на предприятии, становятся двухъярусные клеточные батареи и товары народного потребления. Тогда же оно получает свое современное название — «Голицынский опытный завод средств автоматизации». С 2003 года на нем выпускают многоярусное птицеводческое клеточное оборудование, проточные и отопительные электрические водонагреватели.