РИАМО - 8 окт. Бывшего заместителя начальника эксплуатационного локомотивного депо «Орехово» в Подмосковье признали виновным в получении взятки, подчиненные заплатили ему за сдачу ежегодного зачета по проверке требований охраны труда, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«С февраля по апрель 2019 года заместитель начальника эксплуатационного локомотивного депо «Орехово» получил от своих подчиненных взятку в размере 126 тысяч рублей за сдачу ежегодного зачета по проверке требований охраны труда. При передаче части денежных средств в рабочем кабинете взяткополучатель был задержан», - говорится в сообщении.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в значительном размере», дело направили в суд. Сам обвиняемый вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 1 миллиона рублей, а также лишению на год права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной либо административно-хозяйственной деятельностью.